Finanziamenti mancati per il ponte di Calcinaia, il sindaco: "Impossibile relazionare in un mese sui costi maggiorati"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi in merito alla notizia della Lega in Consiglio regionale sui mancati finanziamenti per 300mila euro per la manutenzione del ponte di Calcinaia.

Il Comune di Calcinaia, un unicum a livello regionale, è proprietario di un ponte sull’Arno, un’infrastruttura di grande rilevanza non solo per il nostro Comune, ma per un intero territorio. Con grande senso di responsabilità e lungimiranza, negli anni scorsi l’amministrazione ha dapprima monitorato lo stato del ponte e poi ha scelto di intervenire per metterlo in sicurezza.

Una scelta doverosa, ma sicuramente onerosa. Abbiamo previsto di intervenire in due differenti momenti, dapprima per mettere in sicurezza l’infrastruttura e poi per migliorarla e consentirne un più ampio utilizzo a tutti i cittadini.

Abbiamo impiegato le finanze proprie del Comune per effettuare i lavori del primo lotto del ponte, chiedendo costantemente una mano agli enti sovraordinati per il reperimento di risorse, considerate anche le difficoltà dovute al rincaro dei materiali e dei costi a seguito della pandemia.

Da questo punto di vista lo stanziamento previsto dalla Regione Toscana fino a un massimo di 300mila euro, benché di un importo inferiore al 10% dell’intero valore dell’opera, sarebbe stato molto gradito.

Purtroppo era impossibile soddisfare i criteri di finanziamento previsti dall’art. 13 del Collegato alla Legge di Bilancio per il 2022 della Regione Toscana, semplicemente perché i lavori di ristrutturazione al ponte erano cominciati da pochissimo tempo mentre ci veniva chiesto di presentare entro circa un mese una relazione sui maggiori costi affrontati. Ripetiamo che a quella data non era stato sostenuto nessun maggior costo in quanto i lavori erano appena iniziati.

Naturalmente le interlocuzioni del Comune con la Regione sono continuate e continuano ancora nell’ottica di poter trovare una collaborazione e un supporto dall’Ente sovraordinato.

Detto questo la nostra determinazione nel portare a compimento quest’opera non è mai venuta meno e con le nostre sole forze siamo riusciti a rimettere in sicurezza un’infrastruttura che, lo sottolineo nuovamente, riveste un’importanza fondamentale non solo per il nostro territorio ma per un’area decisamente più vasta.

Credo che sia da irresponsabili evidenziare difficoltà nei lavori pubblici chiaramente dovute alle gravi conseguenze della pandemia rispetto al reperimento dei materiali e al rincaro di costi di materiali ed energia.

E per quei gruppi politici che, evidentemente non seguono da vicino le vicende del nostro territorio, mi sembra opportuno ricordare loro quello che ho già comunicato attraverso profili pubblici e pubblicazioni curate dal nostro ente.

Ovvero che il Comune di Calcinaia nel corso degli anni ha proceduto a programmare diverse opere pubbliche per far fronte alle esigenze di una comunità che si era fortemente espansa nel periodo 2001-2011. Grazie a questa attività attenta e puntuale il Comune è riuscito a ottenere importanti finanziamenti.

In particolar modo parliamo della nuova Scuola dell'Infanzia e Primaria nel Capoluogo e della Palestra scolastica nella frazione di Fornacette. Per la Scuola Primaria sono stati ottenuti complessivamente 5.500.000 Euro dal Miur, che avrebbero coperto l'intero costo della struttura. I lavori sono stati aggiudicati nel 2020 ma, a causa del ricorso presentato dalla seconda ditta classificata (ricorso successivamente rigettato dal Tar), è stato possibile stipulare il contratto solo nell'Agosto 2021.

Il ritardo causato da tale ricorso - poi vinto dal Comune di Calcinaia - ha fatto perdere del tempo prezioso e ha fatto slittare i lavori proprio nel momento in cui era divenuto ormai pressante e ineludibile l'aumento dei prezzi dei materiali edili.

Per quanto riguarda la Palestra di Fornacette, i lavori – dal costo complessivo di circa 3.600.000 euro – sono stati divisi in due lotti. Il primo lotto, dell'importo complessivo di 2.600.000 euro è stato finanziato dal MIUR con il Piano Palestre per la somma di 2.000.000.

Il cantiere sta subendo ritardi sempre per la difficoltà nel reperimento dei materiali e per il conseguente aumento dei prezzi.

Parliamo, anche in questo caso, di rincari vertiginosi in linea con quelli che tutte le famiglie che compiono lavori in casa o pagano le bollette energetiche stanno scontando sulla propria pelle. Come si può ben comprendere la situazione è molto difficoltosa e di complessa gestione. Speculare politicamente su queste criticità, lo ripeto, credo sia da irresponsabili.

Naturalmente, io, la mia Giunta, il gruppo di maggioranza e i dipendenti comunali, non ci arrendiamo a questo stato di cose e stiamo mettendo in atto tutte le iniziative volte a trovare soluzioni percorribili.

Cristiano Alderigi, sindaco di Calcinaia