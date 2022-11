Giornata mondiale della prematurità, Porta Elisa si illumina di viola

Porta Elisa domani sera si illuminerà di colore viola per la Giornata mondiale della prematurità.

L’amministrazione comunale ha infatti aderito alla campagna di sensibilizzazione sul tema dei neonati pretermine, volta a richiamare il valore dell'assistenza e a sottolineare l'importanza della prevenzione dei fattori di rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità.

I neonati pretermine sono quei bamibini che vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità ogni anno circa 15 milioni di neonati nel pianeta nascono pretermine. In Italia sono circa 35.000 all'anno, il 6,9% delle nascite.

L’amministrazione comunale, attraverso l’illuminazione di uno dei suoi monumenti principali, intende esprimere il proprio sostegno a tutte le associazioni che a livello locale e nazionale si occupano della prenatalità e la propria vicinanza a tutte le famiglie che si trovano ad affrontare la sfida di crescere questi “piccoli guerrieri”.

--

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa