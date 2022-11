Guerra in Ucraina, Gazzetti (Pd): "Il presidente Giani scrive al Ministro Tajani"

"A seguito dell’approvazione unanime da parte del Consiglio regionale della mozione, di cui sono stato primo firmatario, che esprimeva profonda preoccupazione e ferma condanna sul paventato utilizzo, da parte della Russia, di armi nucleari, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha scritto una lettera al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani: un voto unanime espresso dall'assemblea regionale presieduta da Antonio Mazzeo. Ringrazio il presidente Eugenio Giani per questa sua azione tempestiva presso il Governo - sottolinea Gazzetti - e per aver raccolto il messaggio che come consiglieri regionali avevamo rilanciato, manifestando tutta la nostra contrarietà su un’ulteriore intensificazione dello sforzo bellico da parte della Russia che preveda l’utilizzo di armi nucleari. Nella lettera al Ministro Tajani il presidente della Giunta regionale ha riportato i temi contenuti nella mozione, sollecitando un lavoro costante da parte del nostro Paese all’interno della Comunità Internazionale per trovare una soluzione pacifica della crisi, evitando un’escalation nucleare del conflitto. La Toscana è storicamente terra di pace e di diritti ed è importante che continui a far sentire la propria voce e questo ne è un esempio".

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd esprimendo soddisfazione per gli effetti della mozione e per la lettera inviata dal presidente della Regione, Eugenio Giani, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

