Nella frazione di Sorgane, al confine con Bagno a Ripoli è scoppiato un incendio che ha coinvolto due camper. Il proprietario di uno dei mezzi è stato leggermente ferito dall’esplosione, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia municipale e dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e domato le fiamme. Il rogo ha provocato un'alta colonna di fumo visibile da lontano.