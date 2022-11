"No al gassificatore": serata con film al Csa Intifada

Venerdì 18 al csa intifada di Empoli alle ore 21 si terrà uno scambio di info sul gassificatore e produzione di striscioni. Dalle 21.45 sarà proiettato il film 'La donna elettrica'. La pellicola di Benedikt Erlingsson parla di Halla, un'ambientalista cinquantenne che lotta contro l'industria dell'alluminio in Islanda. "Agire ora! No al gassificatore! Non lo vogliamo. Ambiente e salute non li vendiamo" fanno sapere da Comunità in Resistenza Empoli /csa intifada.