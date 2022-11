A Orentano c'è una palestra rinnovata, che guarda all'ambiente. Dopo circa un anno di lavori, l'impianto - creato negli anni Novanta - è stato inaugurato una seconda volta, ma più green. Di fronte a un nutrito numero di studenti e studentesse di medie e elementari, sono stati illustrati i lavori, che guardano alla transizione ecologica ma anche al risparmio energetico e quindi in bolletta.

La palestra di via Martiri della Libertà, adiacente alla scuola e in uso anche alla Polisportiva Virtus, ha un nuovo cappotto termico, infissi diversi, un nuovo impianto fotovoltaico e solare-termico, oltre a aver riqualificato la centrale termica. È sì una palestra, ma permette di non disperdere nell'atmosfera 20 tonnellate di anidride carbonica, l'equivalente di piantare cento alberi. L'intervento permette di ridurre i fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile del 75,25%.

"Abbiamo risistemato la palestra pensando alla sostenibilità. Con questi lavori risparmiamo 9mila kw/h di energia e 10mila metri cubi di metano, quindi c'è un occhio al risparmio. Simboleggia la nostra volontà di muoverci in una direzione ecosostenibile" ha detto il sindaco Gabriele Toti.

L'opera è costata complessivamente 618mila euro e comprende una quota di 180mila euro di risorse proprie del comune. Importante il contributo della Regione Toscana, un finanziamento di circa 257mila euro.

Monia Monni, assessora regionale all'ambiente, ha aggiunto: "Un contributo importante per la sostenibilità ambientale, un aiuto indifferente per le casse comunali, una scelta lungimirante per il rispetto dell'ambiente. Qui si parla del futuro, puntando sempre più sulle rinnovabili".

Presente anche l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini: "Siamo orgogliosi di aver risposto a questa scelta. Investire in una palestra è una scelta che mira al benessere psicofisico della comunità e a rafforzare occasioni di incontro, condivisione e socialità.

Nel caso di Orentano, dove l’impianto sportivo è anche a servizio delle attività didattiche dell’istituto scolastico adiacente, l’intera operazione di riqualificazione assume un significato ancora più importante, perché si investe sul futuro delle giovani generazioni legando scuola e sport"

Gianmarco Lotti