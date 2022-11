Infezione di scabbia da parte di una donna di 82 anni a Empoli. Quel che è peggio è che è stata contagiata dopo un ricovero di 45 giorni all'ospedale San Giuseppe per un trauma subito. Lo racconta quest'oggi il quotidiano Il Tirreno. Una volta dimessa l'anziana si è vista sulla pelle delle ferite con un intenso prurito, simbolo della malattia che ci riporta indietro nei decenni. La diagnosi della certezza della scabbia è stata effettuata anche dall'Asl Centro che ha avviato un'indagine epidemiologica. Non ci sarebbero stati altri casi finora. Sempre l'Asl Centro si è difesa dicendo che "dall'inchiesta epidemiologica non sono emersi elementi che possano ricondurre a un'infestazione ospedaliera". Per il quotidiano ci sarebbero state altre infezioni a Empoli, non partite in ospedale ma da abitazioni private e dalle scuole, in anni passati durante il periodo invernale.

Sulla polemica si innesta la Lega in consiglio regionale, in particolare Giovanni Galli, membro della Commissione Sanità. "Ci auguriamo che l’indagine epidemiologica promossa, riesca, velocemente, a capire come siano andate effettivamente le cose. In questi contesti è infatti fondamentale il tempismo nel verificare da dove sia partito il focolaio. Non bisogna essere allarmisti, ma è chiaro che il sorgere di questa patologia non debba essere assolutamente sottovalutato. Sarebbe importante capire se si tratti di un caso singolo, oppure se siamo in presenza di un numero maggiore di episodi. Sarà mia cura seguire la vicenda, pronto qualora servisse ad interpellare direttamente l’Assessore Bezzini".