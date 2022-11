Spaccio sulle piazze fiorentine, 10 arresti dalla finanza

Otto in carcere e 2 ai domiciliari per un'operazione della finanza di Firenze e Prato su ordinanza del gip di Firenze e richiesta della Dda di Firenze per un'associazione a delinquere per il traffico internazionale di droga. Alle misure di cui sopra si somma un obbligo di dimora nel comune di residenza e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini hanno portato a smantellare una struttura transnazionale composta da albanesi, rumeni e magrebini. La base operativa era a Prato mentre nell'area fiorentina si riforniva di droga dall'estero per l'approvvigionamento fino allo spaccio al dettaglio. Le indagini cominciate in periodo di pandemia ha portato al sequestro di 4,5 kg. di cocaina, 30 kg. di marijuana, 110 Kg. di hashish, € 32.885 in contanti, 3 autovetture e 32 telefoni cellulari.