Unione Comuni Mugello e sport: stanziati fondi per le famiglie

Fare sport per i giovani è importante. Vuol dire socialità, benessere, vuol dire imparare a stare insieme come comunità. Il rischio è che le spese che gravano sulle famiglie li allontanino dal mondo sportivo.

Per questo il Presidente dell’Unione Stefano Passatore e il Sindaco di Barberino di Mugello, che in Unione ha la delega allo Sport, hanno fortemente voluto prevedere uno stanziamento da 50mila Euro da destinare a contributi per il pagamento delle rette sportive.

“Abbiamo scelto di sostenere le famiglie e di aiutarle a pagare le rette sportive per i figli – affermano Passiatore e Mongatti -. Lo stanziamento si tradurrà un contributo da 100 Euro che potrà sostenere fino a 500 ragazzi e ragazze del Mugello. In questi momenti delicati abbiamo il dovere di sostenere, nei settori che ci competono, famiglie, associazioni e imprese del territorio”

A pubblicare gli avvisi saranno i singoli Comuni. La domanda dovrà essere presentata online.

Potranno fare richiesta, dal 17novembreall’11 dicembre 2022, le famiglie con reddito Isee fino a 15.700Euro, una soglia uguale a quella prevista dal "Pacchetto Scuola".

Il progetto è destinato a giovani di ogni età fino alla secondaria di primo grado, residenti nel Comuni dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, già iscritti o da iscrivere a affiliati a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate).

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio e ammonta al massimo a 100€ complessivi per ciascuno, per riceverlo dovrà essere presentata copia delle ricevute di pagamento relative all'attività sportiva praticata nell'a.s. 2022/2023.

Per conoscere tutti i punti dell’avviso, la documentazione richiesta e ogni altro dettaglio si consiglia di visionare gli avvisi sui siti dei Comuni.

Fonte: Ufficio Stampa