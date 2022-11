24ª edizione di PrimOlio: torna l’artigianato artistico di e fa il suo debutto l’agroalimentare di qualità

Alla 24° edizione di PrimOlio, la rassegna di Bagno a Ripoli dedicata all’olio “novo”, un gradito ritorno, la mostra mercato di artigianato artistico, e una novità, quella di una selezione dell’agroalimentare di qualità, entrambe organizzate da CNA in via Roma (19 e 20 novembre, ore 10-19).

Ampia la gamma di oggetti di artigianato artistico in mostra: ceramica, gioielli, moda, borse, utensileria, bigiotteria, oreficeria, lingerie, pittura, cornici, bomboniere. Per l’agroalimentare, invece, cioccolato, caffè, salumi, formaggi e birra.

Questi gli artigiani in mostra: Emporio Missa Dora (ceramica), AT (sculture da indossare), Le Sorelle Mochi (moda bimbo), Gugi’bag (borse), L'olivo di Mastro Jack (utensili in legno di ulivo), Le Lille Bijoux (bigiotteria), Glasshousevintage (moda), My Jewel (oreficeria), Elisabetta Franchi lingerie, Atelier Lisa Bracci ART (disegno e pittura), Teorema (cornici, quadri e stampe), Capricci d’argento (bomboniere e idee regalo), Torta Pistocchi (cioccolato), Mokalux (caffè), Tanta roba (salumi e formaggi), Birrificio Aries (birra).

Fonte: Ufficio Stampa