A Capanne un albero per l'infanzia e per l'ambiente

Diritti dell'infanzia e cura per l'ambiente. In occasione del doppio appuntamento con la giornata internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la giornata nazionale degli Alberi, che si celebrano rispettivamente il 20 e il 21 novembre, l'amministrazione comunale e l'associazione Abbracciami, associazione a difesa dei diritti delle persone autistiche, neurodivergenti, disabili e delle loro famiglie, in collaborazione con l'istituto comprensivo Galileo Galilei e il plesso scolastico di Capanne organizzano un momento per piantare insieme un albero. Nella mattinata di lunedì 21 novembre presso il parco pubblico di Capanne, proprio nello spazio di fronte la scuola, si svolgerà l'iniziativa che nasce per condividere con le bambine e i bambini il tema delle due giornate.

«Un bambino e un albero – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – hanno bisogno del giusto nutrimento e di cure per crescere e sviluppare le loro potenzialità. L'albero donato dall'associazione Abbracciami sarà l'albero delle bambine e dei bambini, l'albero della comunità e rappresenterà il simbolo dei diritti come il diritto al gioco, il diritto all'educazione, a esprimere la propria opinione, ma anche il diritto a una società più inclusiva, dove nessuno deve essere discriminato ed escluso. Ci auguriamo di lanciare un messaggio di solidarietà e anche grazie a questo gesto condiviso con la scuola, le famiglie e le bambine e i bambini, un impegno maggiore per rimuovere barriere sia fisiche che culturali in tutti gli ambiti della vita quotidiana».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa