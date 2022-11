Abc, l'U13 vince agilmente. Sconfitta l'U17

L'Abc ha giocato infrasettimana, questi i risultati delle giovanili in campo.

Under 13

Due su due per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che alla prima davanti al pubblico di casa portano a casa il secondo successo stagionale ai danni del Basket Volterra: 73-23 il finale al PalaBetti. Gara a senso unico, come fotografa il punteggio finale, con i gialloblu che scappano fin dalla prima frazione per poi mettere l’ipoteca sul match già all’intervallo (33-7 al 20′). Così, nella ripresa, serve soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 27 novembre alle 15.30 al PalaBetti contro Valdera.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET VOLTERRA 73-23

Sono scesi in campo: Rivola, Anton, Giovannoni, Ricci, Pirrone, Arnoldi, Pagliai, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Capuana, Di Vilio. All. Corbinelli. Ass. Bruni

Parziali: 17-3, 16-4, 22-8, 18-8

Under 17 Eccellenza

Dopo la prestazione stratosferica contro Livorno, non arriva il bis per i ragazzi di Paolo Betti. Nell’ultima giornata del girone di andata i gialloblu inciampano 70-58 sul parquet di Pontedera, seconda della classe. Dopo un ottimo inizio, l’orchestra castellana si inceppa a partire dalla seconda frazione, con i locali che ne approfittano e allungano per poi amministrare l’ultimo quarto. In avvio, infatti, l’Abc è padrona del campo: intensità difensiva e buoni attacchi permettono ai gialloblu di toccare il 17-25 al 10′. A partire dal secondo quarto, però, l’inerzia gira in favore dei padroni di casa, con i gialloblu che incappano in troppe disattenzioni dando vita a due frazioni confusionarie: così, dopo il passaggio di metà gara sul 36-33, nella ripresa la Juve piazza un break di 22-12 che vale il 58-45 al 30′. Un vantaggio che, nei dieci minuti finale, l’Abc non riesce a colmare.

Prossimo impegno sabato alle 18 al PalaBetti per la prima giornata di ritorno contro l’Etrusca San Miniato.

JUVE PONTEDERA – ABC CASTELFIORENTINO 70-58

Tabellino: Rosi 17, Ticciati, Merlini 8, Marchetti 2, Bartolini, Lilli 18, Damiani, Viviani 2, Leti, Vallerani, Raggini 7, Filomeno 4. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 17-25, 19-8, 22-12, 12-13

Fonte: Abc - Ufficio stampa