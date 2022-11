Anna, nata prematura a Pistoia: la sua storia di amore e coccole

“Mi chiamo Anna e sono nata il 17 novembre e sarei dovuta nascere il 27 dicembre. Il mio babbo e la mia mamma mi volevano stringere subito tra loro braccia …solitamente le cose vanno così. Il mio arrivo non era previsto così in anticipo e appena uscita dal mio nido avevo tanto freddo. Facevo anche tanta fatica a respirare. Sono stata portata in una casina che si chiama incubatrice e mi hanno messo una lucina sul piede. Ho dovuto anche imparare a mangiare. Molto presto ho incontrato la mia mamma e ho sentito battere il suo cuore e lei sentiva il mio: è stato bellissimo. Questo contatto si chiama marsupioterapia. La mia mamma era preoccupata di darmi il suo latte ma ci hanno pensato le infermiere ad aiutarla con una macchinetta. E’ venuto a trovarmi anche il mio papà. Grazie all’Associazione “Un Cuore di Maglia” io e i miei compagni abbiamo ricevuto copertine, cappellini e tutine. Qui c’è tanto silenzio, le luci sono soffuse e sono tutti gentili. Questo posto si chiama Patologia Neonatale. Poi è arrivato un giorno in cui un dottore ha detto ai miei genitori che potevano portarmi a casa”.



E’ il testo della video intervista realizzata dal personale dell’area materno-infantile del San Jacopo in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità. Il video racconta la storia di Anna, una bambina nata prima della 37esima settimana di età gestazionale. Un modo per richiamare l’attenzione sul tema delle nascite premature (42 all’ospedale di Pistoia da inizio anno a ora) e sensibilizzare sulle problematiche dei piccoli nati e dei loro genitori durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita che devono affrontare.

Il video ha anche avuto l’obiettivo di evidenziare come avviene la presa in carico dei prematuri da parte della Neonatologia del presidio ospedaliero di Pistoia, diretta dal dottor Rino Agostiniani, dall’infermiere coordinatore Stefania Magnanensi e dalla coordinatrice ostetrica Elena Degli Innocenti.

Stamattina alla presentazione del video oltre al personale medico, infermieristico ed ostetrico erano presenti il direttore sanitario del presidio la dottoressa Lucilla Di Renzo, il direttore assistenza infermieristica area pistoiese dottor Paolo Cellini e il direttore infermieristico la dottoressa Monica Chiti.

Nel video viene descritto il percorso della piccola Anna dal momento della nascita fino alle dimissioni.