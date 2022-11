Torna la corsa dei carretti del Fiano: oltre 40 piloti in gara

Ritorna domenica prossima 20 novembre dopo l'inaspettato successo del 2019 la gara dei carretti al Fiano organizzata dall'Associazione Rione Le Fonti del Fiano in collaborazione con la Speeddown Italia, l'ente che gestisce e coordina questo genere di competizioni.

Le corse dei carretti in discesa coi cuscinetti a sfera erano una tradizione che tipica dei territori valdelsani, molto in voga neglia anni '90 spesso abbinata alle feste ed alle sagre di paese. Con questa manifestazione Il Rione Le Fonti del Fiano recente vincitore dell'edizione 2022 del "Calambur", la disfida dei rioni di Certaldo, intende riscoprire e far rivivere questo antico gico di strada dei carrettini.

È l'occasione per divertirsi nel scendere e gareggiare ma anche nel costruirsi il carretto dove l'ingegno e la fantasia avranno campo aperto e al tempo stesso la corsa è uno strumento utile per promuovere e valorizzare il territorio del Fiano e per porre l'accento sul tema dell'ecologia e del recupero dei materiali di scarto.

Il tracciato di gara è lungo 300 metri con una pendenza media del 6,8% , si sviluppa completamente su Via degli Olivi, sfruttando anche la parte del parcheggio. Il programma prevede 6 discese cronometrate, alle ore 10.00 la discesa di ricognizione, poi alle ore 11.00 la 1° discesa di gara e alle 12.00 la 2° discesa di gara, ci sarà una sosta per la pausa pranzo per poi riprendere le discese alle ore 14.00 con la 3° di gara e poi a seguire alle ore 15.00 la 4° discesa di gara e alle ore 16.00 l'ultima manche.

A seguire si terranno la premiazione presso i giardini in Via degli Olivi. La classifica verrà stilata prendendo in esame la somma delle 2 migliori prestazioni cronometriche sulle 5 discese di gara di ciascuna pilota.

I piloti locali gareggeranno con carrettini di dimensioni di lunghezza 200 cm, larghezza 130 cm, con ruote a cuscinetti di 130 mm, peso max. 50 kg, materiale di costruzione libero. Per i piloti esterni sono ammesse alla gara tutte le categorie riconosciute della Speeddown Italia; quindi i carretti a cuscinetti, i carretti con le ruote di gomma, i kart senza motore, i drift trikes, le gravity bike ecc.

Al momento vi sono 43 piloti preiscritti provenienti dalla Valdelsa e da varie zone della Toscana, sopra la quota dei 36 partecipanti del 2019. L'ingresso sul tracciato per il pubblico è gratuito, sul quale si prega di fare attenzione al passaggio dei carretti e di sostare in zone sicure.

