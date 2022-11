Francesca Taviani con Eolian Trio in concerto a San Miniato

Domenica 20 novembre, alle ore 18.00, negli spazi dell'ex frantoio della Biblioteca "Luzi", concerto dedicato ai capolavori della musica da camera dell'Eolian Trio. Protagonisti tre musicisti di riconosciuta e raffinata esperienza, accomunati dall'interesse per il repertorio cameristico: Francesca Taviani, Rossella Giordano e Carmelo Dell’Acqua, che hanno perfezionato la loro formazione musicale in prestigiose Accademie e hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Prosegue quindi la tradizione culturale che lega indissolubilmente la famiglia Taviani alla Città della Rocca, come sottolinea l'assessore alla cultura Loredano Arzilli: "Ad agosto, all'interno del ricco cartellone di film sotto le stelle, abbiamo voluto inserire l'ultima fatica di Paolo Taviani, 'Leonora Addio', proiezione che è stata davvero molto partecipata, mentre a luglio, all'interno della rassegna Arcicorto, Franco Brogi Taviani è stato l'ospite d'onore - dichiara l'assessore -. Adesso abbiamo l'onore di poter ospitare, all'interno della rassegna che la Biblioteca 'Luzi' organizza ogni anno in occasione della Mostra del tartufo, Francesca Taviani, figlia di Vittorio, anch'essa molto legata alla nostra città, che ci omaggerà di una serata da repertorio cameristico insieme al suo trio. Un'occasione unica ed importante che conferma ancora una volta quanto i Taviani amino San Miniato e quanto San Miniato ami i Taviani". L'ingresso alla serata è libero, fino ad esaurimento posti.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa