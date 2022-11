Giornata contro la violenza sulle donne, a San Miniato c'è l'aperi-yoga con Frida

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre l'associazione Frida di San Miniato promuove l'aperi-yoga "Viva la vida". "L'intento - spiega l'associazione - è quello di poter creare uno spazio dove le donne possano dedicarsi del tempo per prendersi cura di loro stesse mediante la pratica dello yoga e condividendo con altre donne un momento di svago sorseggiando un aperitivo in un clima di sorellanza e condivisione".

All'evento saranno presenti anche alcune delle operatrici del Centro Antiviolenza Frida Kahlo che oltre a condividere un momento di allegria e leggerezza con le partecipanti, saranno a disposizione per un confronto e una riflessione sul significato della giornata e per rispondere alle domande in relazione alla violenza di genere.

L'evento prevede tre momenti: la pratica yoga, la riflessione/confronto con le operatrici e l'apericena, il tutto nella cornice di Casa Concia a Ponte a Egola, San Miniato, a partire dalle ore 18.

Per partecipare è richiesta un'offerta di 20 euro: il ricavato, spiegano ancora da Frida Aps, verrà utilizzato per acquistare il materiale scolastico per i bambini attualmente inseriti nella struttura del Centro Antiviolenza, assieme alle loro madri. Info nella locandina per le prenotazioni.