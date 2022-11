Impianto rifiuti, anche Cerreto Guidi avrà gli incontri con la cittadinanza

Anche Cerreto Guidi avrà il suo percorso partecipativo per l'impianto dei rifiuti che sorgerà al Terrafino, al confine con la frazione residenziale empolese di Marcignana e, di là d'Arno, di quella cerretese di Bassa.

A dare la notizia è il sindaco Simona Rossetti, che in un post su Facebook ha voluto rassicurare i cittadini sul tema gassificatore.

"Ho chiesto che i progettisti di Alia facciano un calendario di incontri da fare su tutto il territorio per spiegare nei dettagli il tipo di impianto che è in fase di progettazione in modo che si possa rispondere alle molteplici domande che i cittadini vogliono e devono fare.

Partiamo dalla consapevolezza che il tema dei rifiuti è complesso e che servono nuovi impianti dato che non è ammissibile ne’ sostenibile portare i rifiuti in altre regioni.

Ogni territorio dovrebbe avere autosufficienza nello smaltimento e puntare fino in fondo alla circolarità.

Certamente il primo punto, fondamentale, è che si tratti di impianti moderni (e quindi non inceneritori ne’ discariche) e sicuri per le persone, a qualsiasi distanza e in qualsiasi luogo. Sottolineo che in questa fase sono per prime le Istituzioni e le autorità di competenza a esigere la sicurezza pubblica".