Incendio in hotel a Firenze, intossicato un giovane

I Vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 20:15 nel comune di Firenze in Via del Cavallaccio presso una struttura ricettiva, per la verifica di un incendio. Evacuato il locale dove si è attivato l’impianto sprinkler.

Un ragazzo soccorso dal personale del 118 per una lieve intossicazione.

Al termine delle verifiche il locale è stato dichiarato inagibile.

I Vigili del fuoco intervenuti con due automezzi, hanno effettuato lo spegnimento del principio di incendio. Sono in corso le verifiche per la messa in sicurezza anche con l’utilizzo di termocamere.