Montopoli di Domani, don Udoji e la parrocchia danno vita a un circolo

La prima edizione del bando “Montopoli di Domani” mostra i suoi primi frutti a Montopoli capoluogo. La Parrocchia di Montopoli, attraverso il suo Parroco Don Udoji Onyekweli e un membro del Consiglio pastorale per gli affari economici Gianfranco Geri, ha presentato oggi al sindaco e agli assessori Valerio Martinelli e Cristina Scali, il progetto e le attività del costituendo circolo di Santo Stefano, cui hanno contribuito fattivamente le risorse messe a disposizione dall’amministrazione con il bando “Montopoli di Domani” della fine dello scorso anno.



"Siamo felici che uno dei primi frutti di quella misura messa in campo dal Comune – hanno commentato Capecchi, Martinelli e Scali – sia proprio un nuovo circolo, luogo di incontro per eccellenza e di socialità. Peraltro, offrirà molte attività per i soci e anche la somministrazione di alimenti e bevande: nuova vitalità per il nostro centro storico".



Il progetto, che ora attende le necessarie autorizzazioni da parte della Sovrintendenza, vuole dare vita a un circolo dove cittadini di tutte le età potranno incontrarsi e partecipare ad attività culturali e ricreative. La Comunità Pastorale presenterà il dettaglio delle attività domenica 20 novembre dalle 14 alle 20 in sala Pio XII a Montopoli.



"Siamo partiti dalla necessità di ritrovare spazi per l'aggregazione – ha dichiarato Don Udoji –. Così abbiamo preso spunto dal bando del Comune per pensare a una serie di attività che potessero creare socialità. La parrocchia ha un ruolo sociale importante e il circolo sarà aperto a chiunque ne vorrà condividere le finalità. Abbiamo voluto contribuire allo sviluppo sociale e culturale di Montopoli mettendo a disposizione anche degli spazi fisici per l'aggregazione con delle attività che vadano oltre a quelle quotidiane della parrocchia".



Balli, canti, ma anche fotografia, scacchi, corsi di cucina e di cucito. "Un'offerta molto variegata - concludono Capecchi, Martinelli e Scali – auguriamo il meglio al nuovo circolo, auspicando che diventi una piattaforma di animazione, socialità e di coesione nel nostro territorio e possa incoraggiare anche altri ad aprire nuove attività o realtà analoghe".



L’amministrazione comunale sta valutando nuove prossime edizioni del bando Montopoli di Domani.