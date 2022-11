Pallavolo I'Giglio, trionfo in casa per l'under 14 contro il Chianti Volley

I'Giglio - Chianti Volley Rossa: 3-1 (25-16, 17-25, 25-18, 25-19)

L'Under 14 di Elena Furiesi si presenta al pubblico di casa con una splendida vittoria.

Le ragazze hanno giocato un'ottima partita, lasciando alle avversarie soltanto il secondo set di una partita molto equilibrata. Le due squadre, infatti, al momento dell'incontro avevano lo stesso numero di punti in classifica per cui era molto importante riuscire a fare risultato.

I complimenti vanno alle ragazze, sempre attente e concentrate in ogni scambio; ci sono state anche delle incertezze, ma nei momenti più importanti si sono dimostrate furbe e hanno fatto di tutto per mantenere vivo il pallone. Come abbiamo sempre ribadito è proprio questa grinta il punto forte della squadra e si è visto soprattutto nell'ultimo set, conquistato dopo uno spettacolare recupero che le vedeva sotto nel punteggio 17-12. Bravissime!

Questa settimana sarà di riposo per l'Under 14 poiché la partita contro Fucecchio, prevista questo sabato, è stata posticipata a domenica 27 novembre sempre alle 15.30 alla Palestra Enriques. Per la seconda volta quindi le vedremo sul campo di casa, per quella che sarà una partita molto difficile e complicata ma in cui ci aspettiamo di vederle dare il massimo!

Nell'attesa, allenamento congiunto questo pomeriggio con la ASD Olympia Volley Gambassi.

Fonte: Pallavolo I'Giglio