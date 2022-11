L'Agenzia Nazionale per i Giovani premia l'aretino Luca Galastri

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea che si occupa di favorire e promuove la cittadinanza attiva dei giovani. Tramite il Progetto “Gen C: Generazione Changemaker” l’Agenzia ha identificato le storie più positive di giovani che, in tutta Italia, attraverso le loro innovazioni, si stanno impegnando per realizzare azioni ed iniziative di protagonismo giovanile nei propri territori.

Tra i 25 nomi selezionati, in tutta Italia, risulta anche quello del giovane aretino Luca Galastri, grazie al suo impegno associativo, alla sua alta formazione accademica, alle sue esperienze internazionali e di manager delle Risorse Umane. Luca potrà partecipare alla formazione prevista e alle azioni concrete del Progetto Changemaker sia a livello nazionale ed internazionale, con un’attenzione particolare alla cooperazione intergenerazionale tra giovani europei.

“Mi sento profondamente onorato di questo premio così prestigioso. Sono consapevole, oggi più che mai, di avere la responsabilità di essere un modello per i miei coetanei, cercherò di condividere loro la mia storia di impegno, sacrificio, umanità e passione affinché sia per loro una luce con la quale possano trovare la loro strada.” Afferma Luca il Presidente di LIRIA, l’associazione giovanile culturale di Arezzo ed aggiunge: “vorrei lanciare, con l’occasione, un appello a tutti i ragazzi e ragazze di Arezzo e provincia dicendogli che nonostante tutti gli orrori e sofferenze a cui ci stiamo abituando, anche questo è tempo di speranze, io ho fiducia che diventeranno la realtà migliore di domani, per questo non smettete mai di sognare. Chiunque abbia piacere di confrontarsi con me, io sono a disposizione.”

Il premio sarà consegnato dal Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi e dalla Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani a Roma.

