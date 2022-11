Serristori, l'Asl nega "medicina alternativa al posto del pronto soccorso chiuso"

Non corrisponde a verità quanto sta girando sui social network a proposito di chiusure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Figline e contestuale apertura dell’ambulatorio di medicina alternativa. Si tratta di due attività diverse su cui nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria ha dato informazioni precise e puntuali a proposito dell’apertura del primo ambulatorio di agopuntura e medicina tradizionale cinese. Post del tipo “chiudono il Pronto Soccorso e aprono ambulatorio di medicina alternativa” contribuisce solo a confondere le idee fra due attività fra loro totalmente separate e in alcun modo collegate.

“L’infiltrazione delle finte cure in ospedale è solo all’inizio” si legge in un Twitt, è un’allusione incomprensibile a cure su cui la Asl Toscana centro e l’ospedale di Figline non hanno mai fatto riferimento. Si ribadisce pertanto che l’attivazione del primo ambulatorio pubblico nel Valdarno di agopuntura e medicina tradizionale cinese, non può che rappresentare un valore aggiunto per il territorio e per un ospedale che da tempo sta puntando dell’attivazione di nuovi e qualificati servizi. Si ricorda che ad ottobre è partito presso il Day Service dell’ospedale Serristori di Figline, anche il nuovo ambulatorio di primo livello dedicato alla terapia del dolore.

Fonte: Asl Toscana Centro