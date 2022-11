Spaccio alle Cerbaie di Fucecchio, un piano di lavoro con le forze dell'ordine

Accogliendo l’accorata richiesta di aiuto del sindaco del Comune di Fucecchio, Alessio Spinelli, il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, ha convocato e presieduto questa mattina un Comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto presso in municipio a Fucecchio, al fine di discutere delle criticità connesse al fenomeno dello spaccio nei boschi delle Cerbaie.

Presenti alla riunione, oltre al sindaco del Comune di Fucecchio, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali e provinciali e, con collegamento in video conferenza, anche i Prefetti delle città di Lucca, Pisa e Pistoia, oltre che i sindaci di alcuni Comuni che insistono sulle zone direttamente colpite dall’attività di spaccio.

La riunione, nel corso della quale è stata affrontata approfonditamente, anche mediante la rappresentazione di immagini fotografiche e video, la situazione di degrado in cui versano diverse zone dell’enorme distesa boschiva, a causa dell’attività di spaccio che continua a perpetrarsi al suo interno, anche favorita dalla peculiare conformazione morfologica del territorio, è stata orientata alla definizione di soluzioni condivise di intervento finalizzate a restituire sicurezza e tranquillità, tanto reclamate da chi vive in quelle zone, a quello che rappresenta non solo un polmone verde della Toscana, ma anche un importante sito di interesse comunitario.

Durante la riunione è dunque emersa l’esigenza di uno sforzo congiunto da parte di tutti gli attori presenti nell’ottica di favorire un maggiore coordinamento nell’attività di contrasto a tale situazione di degrado.

È stata pertanto condivisa, sul piano operativo, la redazione di un piano di lavoro coordinato di tutte le forze di Polizia che vedrà, prioritariamente, il coinvolgimento delle forze territoriali, Polizia municipale dei comuni interessati e Polizia provinciale in sinergia con i militari dell’Arma.

Ulteriori misure, anche di carattere amministrativo, saranno predisposte dai Comuni interessati e sottoposte all’attenzione dei rispettivi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Fonte: Prefettura di Firenze