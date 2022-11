A Borgo San Lorenzo otto neo laureati in Infermieristica: "Siete motivo di orgoglio"

Sono stati proclamati oggi, ospitati dalla Sala Stampa dell’Autodromo Internazionale del Mugello, 8 neo-dottori del corso di Laurea in Infermieristica di Borgo San Lorenzo.

A salutarli l’assessore di Borgo San Lorenzo Alessandro Galeotti.

"Il vostro lavoro e il vostro impegno – ha affermato – sono per noi motivo di orgoglio. Siete presidio per la nostra salute e il nostro futuro. Questi anni bui di pandemia ci hanno reso la consapevolezza che il lavoro degli infermieri è perno fondamentale della struttura sanitaria, per quanto avete fatto e quanto farete non vi saremo mai grati abbastanza".

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa