Benvenuti ai nuovi nati di Fiesole: saranno piantati tre alberi

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi verranno piantati tre alberi in alcune zone del territorio fiesolano per dare il Benvenuto alle bambine e ai bambini nati nel 2021.

“Il 21 novembre è un appuntamento importante, - dice il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni- per me e per tutta la cittadinanza, per dedicare ai bambini nati lo scorso anno un albero. Quest’anno diamo il Benvenuto a 82 bambini: 30 residenti nella Valle del Mugnone, 24 a Fiesole Capoluogo e 28 nella Valle dell’Arno. Sono lieta di incontrare i nuovi nati con i loro genitori - prosegue il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni – lunedì 21 novembre 2022 a Caldine presso i giardini in via del Bersaglio alle ore 14,00, a Fiesole presso il Campone di Borgunto alle ore 15,00, e a Compiobbi davanti alla Scuola Media via Venturini alle ore 16,00, per condividere un momento di gioia e di speranza piantando insieme un albero dedicato a tutti loro”.

I genitori dei bambini nati nel 2021 e residenti a Fiesole potranno ritirare un Attestato di Benvenuto oppure possono prenotarlo presso la Segreteria del Sindaco telefonando al numero 055/5961227-315.

Fonte: Comune di Fiesole