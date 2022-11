Bivacchi nel sottopasso tra via di Terzolle e via Fantoni, interviene la Municipale

Intervento questa mattina della Polizia Municipale a Rifredi, per l’esattezza nel sottopasso pedonale ferroviario tra via del Terzolle e via Fantoni. Alla Polizia Municipale erano infatti arrivate numerose segnalazioni della presenza di svariati giacigli dovuti a bivacchi sempre presenti nell'arco delle 24 ore. Quando gli agenti dei reparti Antidegrado e Polizia di Comunità sono arrivati sul posto hanno trovato sei persone. Per due è scattata la

denuncia perché non in regola con le norme sull’immigrazione, mentre gli altri quattro sono stati sanzionati per bivacco come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Al termine dei controlli gli addetti di Alia hanno proceduto alla pulizia del sottopasso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa