Trovato cadavere di una 37enne per strada a Grosseto

Il cadavere di una donna è stato trovato in strada a Grosseto. La donna aveva trentasette anni, il suo corpo è stato rinvenuto vicino alla ferrovia nella mattinata del 18 novembre, in zona via Leopardi.

Non sono chiare le cause della morte. Potrebbe essere caduta, ma sono tante le ipotesi in ballo. A notare la salma è stato un corriere che stava facendo una consegna.

Sul posto è intervenuta la Misericordia grossetana, ma non c'è stato niente da fare. La donna presentava una vistosa ferita alla testa. Presenti Polizia e scientifica per indagare sulle cause della morte.