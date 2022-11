Empoli Città del Natale, le tratte del Trenino e le modifiche alla viabilità

Torna anche quest’anno “Empoli Città del Natale”, che invaderà il centro storico cittadino e le frazioni con nuove attrazioni, installazioni, allestimenti natalizi, intrattenimento, mercatino, punti ristoro e molto da scoprire. Dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità che interesseranno strade e piazze coinvolte, nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 17 alle 20, come disposto con ordinanza 597 del 18 novembre 2022.

Ci saranno anche delle modifiche alla viabilità del centro anche per il passaggio del ‘Trenino di Natale 2022’ per tutto il periodo natalizio, come disposto con ordinanza 596 del 18 novembre 2022 .

Le modifiche alla viabilità

Piazza della Vittoria, tratto fra via Tinto da Battifolle e via Roma, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via F.lli Rosselli. In caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale saranno adottati temporaneamente e fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via T. da Battifolle, all'intersezione con via S. Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra. In caso di particolari esigenze dovute all'incremento del traffico veicolare, in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito di tutti i veicoli; in via Salvagnoli, intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto Da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra e nel tratto compreso tra via Battifolle e piazza Matteotti, divieto di transito di tutti i veicoli, che in caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale, in corrispondenza dell’ingresso alla biblioteca comunale dove è allestito una parte dell’evento saranno adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via dei Neri, tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e Piazza del Popolo, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a destra in via Leonardo da Vinci.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Il percorso del trenino

Il “Trenino di Natale 2022” avrà un percorso prestabilito come ogni anno, per portare i visitatori in giro a conoscere il centro storico della città. Percorso valido da lunedì a venerdì negli orari 10.30-13 e 15-20 escluso festivi e sabato, domenica e festivi con orario 10.30 – 13: partenza da piazza della Vittoria fermata interno piazza lato bar Vittoria, uscita in direzione via Fratelli Rosselli, a sinistra in via Bonistalli, piazza Gramsci, ingresso in via Salvagnoli, svolta in via Pievano Rolando. Alla rotatoria di piazza Guido Guerra ingresso via Mazzini, piazza Matteotti. All'altezza di via Navicelli, svolta a sinistra e ingresso anello pedonale di piazza Matteotti (lato ovest) fino uscita piazza Matteotti da lato via Chimenti. Svolta a destra in via Marchetti, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio. Svolta a sinistra in via Giuseppe del Papa fino a piazza delle Stoviglie, svolta a sinistra in via Paladini e rientro all'interno di piazza della Vittoria, sulla destra, parte laterale carreggiata nel tratto di fronte alla chiesa.

Percorso valido per sabato, domenica e festivi pomeriggio con orario 15 – 20: partenza da piazza della Vittoria e fermata interno piazza lato bar Vittoria, uscita fronte farmacia e svolta a sinistra verso via del Giglio, prosegue fino a via Lavagnini, via Chiarugi, svolta in via delle Chiassatelle, poi a destra in via Rozzalupi, ingresso in piazza Matteotti. Prosegue in carreggiata e svolta a destra in via Marchetti, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio. Svolta a sinistra in via del Papa fino a piazza delle Stoviglie, svolta a sinistra in via Paladini e rientro all'interno di piazza della Vittoria, sulla

destra, parte laterale carreggiata nel tratto di fronte alla chiesa.

Il 4 dicembre 2022 con orario 10.30-13 e 15 – 20, il percorso del trenino non raggiungerà piazza Matteotti, ma verrà deviato da via del Giglio, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio, svolta a sinistra via Giuseppe del Papa fino a piazza delle Stoviglie, svolta a sinistra in via Paladini e rientro in piazza della Vittoria sulla destra, parte laterale carreggiata nel tratto di fronte alla chiesa; il 26 dicembre 2022 l'attività del trenino sarà sospesa per l’intera giornata per consentire lo svolgimento del ‘Mercato in centro’.

Altri provvedimenti

Dalle 10 del 19 novembre 2022 alle 24.00 dell'8 gennaio 2023, via del Giglio, tratto compreso tra via Ridolfi e piazza della Vittoria, sarà interessata dall'inversione del senso di marcia (il senso unico di marcia consentito sarà quello da piazza della Vittoria in direzione via Ridolfi con conseguente apposizione della segnaletica verticale di divieto di accesso all’intersezione via del Giglio/ via Ridolfi ed eliminazione della segnaletica verticale di divieto di accesso all’intersezione via del Giglio/ piazza della Vittoria.

Le disposizioni descritte non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.