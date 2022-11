Festa dell'Albero a Fucecchio, le scuole e i giovani scendono in campo

Gli alberi come polmoni del nostro pianeta e simbolo della necessità di politiche proiettate ad un futuro sempre più green. Come ogni 21 novembre anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha deciso di celebrare la Festa dell'Albero attraverso due iniziative legate all'ecologia e alla tutela ambientale che coinvolgeranno le scuole e i giovani.

La prima, in programma al mattino, si terrà in collaborazione con la Fucecchio Servizi Srl e vedrà protagonista la scuola dell'infanzia “Il pesciolino arcobaleno”, in via Ariosto, nel cui giardino sarà piantumato un nuovo albero donato dalla cooperativa Cristoforo. Una scelta, quella del plesso di via Ariosto, dettata in parte dall'abbattimento, durante il forte temporale dello scorso mese di agosto, di un albero presente nel giardino della scuola, e in parte dal fatto che è stato l'ultimo plesso scolastico oggetto di un'importante opera di restyling da parte dell'Amministrazione. In programma, dunque, una bella festa insieme ai bambini e alle bambine, che accompagneranno gli addetti della cooperativa durante la piantumazione della nuova alberatura.

La seconda iniziativa, promossa dal gruppo #Fucecchioèlibera, si svolgerà invece nel pomeriggio. A partire dalle ore 15.30, in collaborazione con il Centro Giovani Sottosopra e con il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, al via la prima delle due giornate di “Ripuliamo Fucecchio” (la seconda in programma domenica 4 dicembre), iniziativa dedicata appunto alla pulizia e al decoro urbano, che coinvolgerà l'area del Parco Corsini e alla quale chiunque sia interessato potrà liberamente unirsi.

Fonte: Ufficio Stampa