Fibra ottica 'fino a casa' a Vinci, lavori in avvio da Spicchio

Partono da Spicchio i lavori per una infrastruttura di rete in fibra ottica FTTH (fiber to the home), che consente di avere una velocità di download pari ad almeno 1 Gbit/s e di upload pari a 200 Mbit/s. I lavori partiranno dal 21 novembre e saranno realizzati da Open Fiber, azienda che si è aggiudicata il bando 'Piano Italia 1 Giga' emanato da Infratel Italia e finanziato con fondi del Pnrr.

“Siamo molto contenti che la fibra ottica FTTH o letteralmente "fibra fino a casa", super veloce, arrivi a Vinci, con un primo inizio nella località di Spicchio – ha spiegato la vicesindaca Sara Iallorenzi con delega all'Innovazione tecnologica -. Questo è un passo importante per diminuire il digital divide e costituisce un servizio ai cittadini di Vinci che sicuramente sarà apprezzato. La fibra ottica FTTH è ad oggi la tecnologia più performante in termini di velocità e stabilità di connessione. Si lavora molto anche da casa, avere una linea veloce è un vantaggio per tutti. Tra l'altro questi interventi non si concluderanno nel 2022 ma ne sono previsti altri nel 2023 in vari luoghi del Comune”.

Ecco l'elenco delle strade di Spicchio interessate dai lavori: Lungarno C. Battisti, piazza della Repubblica, via A. Tassoni, via A. Gramsci, via Buonarroti, via C. Levi, via C. Pisacaane, via C. Angiolieri, via C. Menotti, via Collodi, via D. Manin, via dei Lanzi, via del Palazzo, via della Chiesa, via Vallemaggiore, via Donatello, via 2 Giugno, via E. Toti, via F. Cavallotti, via F. Guicciardini, via F. Petrarca, via G. Carducci, via J. della Querce, via Limitese, via Masaccio, via N. Machiavelli, via U. Foscolo, via V. Cuoco.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa