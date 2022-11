Finisce con il camion contro il parcheggio sull'Aurelia

Un camionista 58enne è finito fuori strada con il suo mezzo, saltando la barriera new-jersey e terminando la corsa nel parcheggio di un supermercato. E' accaduto alle 5.30 di questa mattina lungo la Aurelia, in via Ponte a Piglieri, all'ingresso sud di Pisa. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, un'ambulanza della Pubblica assistenza di pisa e le forze dell'ordine. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso. Per rimuovere il camion, che trasportava derrate alimentari, è intervenuta anche un'autogru dei vigili del fuoco.