Furti in un locale e da un parrucchiere, si indaga a Firenze

Sono in corso indagini dei carabinieri a Firenze per dei furti tra Porta al Prato e le Cascine. Alle 8.30 di oggi, venerdì 18 novembre, i militari sono stati chiamati da un parrucchiere di Porta al Prato: qualcuno ha forzato nella notte l'ingresso per poi rubare il fondo cassa, che comunque era stato nascosto e non custodito nel registratore. I ladri hanno preso anche alcuni oggetti in vendita e attrezzature professionali.

Poco dopo, un’altra richiesta di intervento, ha fatto dirigere i militari presso un esercizio di ristorazione all’interno del Parco delle Cascine. Qui i malfattori hanno invece infranto completamente il vetro della porta secondaria e, una volta dentro, si sono però dovuti accontentare solo di alcune bottiglie di vino, non avendo trovato denaro.