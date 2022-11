Giornata della prematurità in Versilia: donazioni e video promozionale sulle banche del latte

Una giornata per rendere omaggio ai bambini prematuri e alle loro famiglie e per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del parto prematuro e sul percorso di crescita dei bambini che alla nascita sono ricoverati in un reparto di cure intensive.

Ieri (17 novembre) la Versilia, come il resto del mondo, si è colorata di viola, il colore della battaglia per la vita che viene portata avanti per tutti i bimbi nati pretermine, a cui ogni anno viene dedicata questa giornata.

I prematuri, con la loro fragilità e con il loro bisogno estremo di cure, nel loro percorso di crescita devono affrontare grandi difficoltà. E il personale Asl è costantemente a disposizione dei familiari per garantire una presa in carico, un’assistenza e una cura adeguate a questi piccoli pazienti.

La “Piccole Stelle” onlus, associazione per lo sviluppo delle cure neonatali per i bambini prematuri, ha quindi organizzato - insieme alla Asl Toscana nord ovest - alcuni eventi sul territorio versiliese.

Nello specifico, si è svolta la consegna ufficiale in reparto di manichini per la rianimazione neonatale donati appunto da “Piccole stelle” alla Neonatologia dell’ospedale Versilia.

In più è stata evidenziata - con un maxi assegno da 600 euro - la donazione effettuata dai Lions Club Massarosa, mentre un’altra donazione è stata fatta a “Piccole stelle” da parte del personale dell’Ostetricia in memoria di “Lulù”.

Nel corso della giornata dedicata alla prematurità è stato poi presentato un suggestivo video di promozione delle banche del latte dell’area nord ovest, sicuramente in linea con la giornata, visto che l’obiettivo di queste strutture sanitarie è di assicurare una costante e adeguata disponibilità di latte umano donato per i lattanti con problemi clinici, in particolare (anche se non soltanto) proprio i neonati pretermine. Era presente alla proiezione la responsabile delle banche del latte di Versilia e Lucca Alessandra Manfredi, insieme alla responsabile della struttura versiliese Ilaria Merusi e a quella di Lucca Simona Tognetti. La banca della Versilia attualmente ha 39 donatrici e nel 2022 sono stati raccolti 300 litri di questo prezioso alimento. Nella vicina Lucca, invece sono presenti 16 donatrici e 160 sono i litri raccolti finora nel corso dell’anno. L’ideatore e autore del video è padre di un bimbo prematuro e ha quindi una sensibilità particolare sulla tematica.

Nell’ambito dell’iniziativa è stata inoltre illustrata da “Piccole stelle” la raccolta fondi promossa in occasione delle feste natalizie ed erano presenti le volontarie di “Mani di mamma”, che hanno presentato e consegnato deliziosi manufatti in lana per coccolare i prematuri.

Fonte: Ufficio Stampa