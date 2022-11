Incidente di caccia a Livorno, guardia venatoria ferita gravemente a una mano

Incidente di caccia a Livorno, sulla via delle Sorgenti. Una guardia venatoria volontaria di 62 anni si è ferita accidentalmente ad una mano con un colpo del suo fucile mentre si trovava in un bosco. L'incidente sarebbe stato causato dalla improvvisa esplosione di parte della canna del fucile in dotazione alla guardia. I colleghi hanno subito soccorso il ferito e lo hanno accompagnato fino all'incrocio con via della Tramontana dove è intervenuta un'ambulanza della Svs con il medico.

La guardia è stata trasportata in ospedale in codice giallo: l'uomo ha subito una lesione importante alla mano sinistra e dovrà essere operato per la rimozione di una scheggia di metallo.