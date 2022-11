Molestie del prof alla studentessa, il sindaco Barnini: "A disposizione della scuola e della famiglia"

Anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini interviene sulla notizia riportata ieri di molestie sessuali da parte di un professore verso una sua studentessa in un liceo di Empoli.

"Sono scioccata dalla notizia riportata dalla stampa - spiega su Facebook Barnini -. Massima vicinanza alla ragazza che va protetta in queste ore anche dalla curiosità morbosa di chi vuole più dettagli da scrivere. Un plauso alla forza che ha trovato per chiedere aiuto e proprio per questo portiamo rispetto a lei e alla famiglia. Chiediamo agli inquirenti di fare velocemente il loro lavoro e ci mettiamo a disposizione della scuola come comunità per sostenere ragazzi e docenti in questo momento così complicato".