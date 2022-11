Mondiali sì, ma di letteratura: partecipa la NessunDove di Empoli

Il 21 novembre 2022 inizieranno i Mondiali di calcio in Qatar. In occasione del Mondiale e in contemporanea con le partite calcistiche, trentadue librerie italiane, specializzate in letteratura per l’infanzia e letteratura per ragazzi, si sfideranno attraverso la presentazione di altrettanti libri. Tra queste c’è anche la Libreria NessunDove di Empoli che scenderà in campo il 23 novembre con la maglietta del Giappone.

Come funziona il Mondiale di Letteratura?

Il Mondiale di Letteratura è un’occasione di promozione della lettura e del libro. Trentadue librerie, provenienti da ventiquattro province e undici regioni, sono state abbinate attraverso un sorteggio alle trentadue nazionali che si contenderanno il Mondiale di calcio. I librai e le libraie, coinvolgendo il pubblico del proprio territorio, i lettori e i bambini, produrranno materiali audiovisivi e letterari con cui racconteranno il libro che hanno individuato come rappresentante della nazionale di cui sono portabandiera. I materiali delle due librerie in sfida saranno pubblicati, al fischio di inizio delle sfide calcistiche, su Instagram: per un arco temporale di ventiquattro ore il pubblico potrà votare attraverso commenti e “mi piace” in favore della libreria e del libro per cui fanno il tifo. Come si vincono le partite? Al termine delle ventiquattro ore si conteggiano le reazioni ai post o ai video o ai reel e si designa il vincitore della sfida. Al vincitore vanno i tre punti. Durante le fasi ad eliminazione diretta la vittoria decreta il passaggio del libro e della libreria alla fase successiva. La finale si disputerà il giorno 18 dicembre.

Qual è il premio per la libreria vincitrice del torneo?

La libreria vincitrice riceverà in dono dalle altre librerie partecipanti al Mondiale di Letteratura i libri che sono stati i portabandiera nel corso del torneo. La biblioteca così costituita sarà a sua volta donata dalla libreria vincitrice a una realtà del proprio territorio. La Libreria NessunDove ha scelto il centro il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, il Centro antiviolenza che ospita donne e minori offrendo supporto psicologico e assistenza legale.

Come si può seguire il Mondiale di Letteratura?

Il Mondiale di Letteratura si svolge sulla pagina Instagram dedicata: @mondiale_letteratura Le pubblicazioni stanno accompagnando l’avvicinamento al torneo: le sezioni comprendono l’abbinamento della libreria alla nazione, le immagini dei librai e delle libraie protagonisti delle sfide, i luoghi del cuore scelti da ciascuna libreria

Fonte: Ufficio stampa