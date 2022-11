Nasce la Fondazione AMeS-San Giovanni di Dio

Diventa Fondazione AMeS–San Giovanni di Dio l’Associazione AMeS dei Medici di Scandicci. Il progetto di trasformazione sostenuto anche da Donatella Macchia, Presidente di AMeS nonché Direttore di Allergologia e Immunologia Clinica del San Giovanni di Dio ed aziendale, nasce in occasione del trentennale di AMeS. Una istituzione che da 30 anni è al servizio del territorio di Scandicci e dell’area fiorentina e che si propone ora di consolidare e dare continuità alle collaborazioni scientifiche e culturali ospedale-territorio, mediante la trasformazione in Fondazione, nello spirito di AMeS.

La formalizzazione della nuova veste giuridica, è attesa per il prossimo mese di dicembre. Intanto domani in occasione del Convegno che si terrà presso AC Hotel a Firenze dal titolo “Focus AMeS: argomenti di attualità ospedale-territorio”, la Fondazione AMeS-San Giovanni di Dio sarà presentata alle Autorità e ai Direttori dell’Azienda sanitaria. Saranno presenti il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, di Lastra a Signa, Angela Bagni, a nome del sindaco di Firenze sarà presente il consigliere comunale Nicola Armentano. Partecipano per il dipartimento delle specialistiche aziendali, Grazia Panigada, il direttore del dipartimento dei medici di medicina generale Elisabetta Alti, il direttore medicina interna San Giovanni di Dio, Alberto Fortini e il direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio, Simone Naldini, quest’ultimo in rappresentanza anche della Direzione sanitaria generale Ausl Toscana Centro.

L’appuntamento è dedicato a temi che spaziano dalle patologie diabetologiche a quelle respiratorie, d’interesse condiviso fra il medico di medicina generale e lo specialista, nell’ambito di attività di Day Service e di percorsi per la gestione ottimale del paziente.

Durante il convegno il fondatore AMeS illustrerà le ragioni che hanno portato alla costituzione della Fondazione. La collaborazione fra medici di medicina generale e l’ospedale significa rafforzare la conoscenza e la condivisione fra ospedale e territorio su tematiche e progetti scientifici e culturali, nel solco di quanto già tracciato in 30 anni di attività dall’Associazione. Con il valore aggiunto di dare maggiore visibilità al San Giovanni di Dio, valorizzando il più ampio sistema di servizi e di valori che la stessa Azienda Usl Toscana centro rappresenta.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa