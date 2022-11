Nel giardino di casa trova un uomo a dormire, segnalato a Pisa

Ha trovato nel giardino di casa alle 10.30 un uomo che stava dormendo tranquillamente. Un residente di via di Pratale a Pisa, tra Ghezzano e il capoluogo, ha allertato ieri la polizia, la quale ha subito mandato una pattuglia. L'uomo addormentato era un 37enne senegalese, già arrestato per stupefacenti e con a carico un divieto di dimora nella provincia di Pisa dopo l'arresto dello scorso 7 novembre. E' stato pertanto segnalato alla procura per la violazione di questa misura.