No al cibo sintetico, anche il sindaco Spinelli firma la petizione

Vietare la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha deciso di sottoscrivere la proposta di legge lanciata da Coldiretti per ribadire l'importanza di portare sulle tavole degli italiani cibo naturale e di qualità.

“E' fondamentale sostenere l'importanza del buon cibo made in Italy - spiega - sia perché è sinonimo di salute e di dieta mediterranea, un'alimentazione che è anche uno stile di vita nonché patrimonio dell'umanità Unesco, sia perchè significa tutelare l'ambiente e le risorse naturali sostenendo la biodiversità. A maggior ragione in Toscana, e in particolare nel nostro territorio, abbiamo la fortuna di poter portare sulle nostre tavole prodotti di qualità grazie ad un'agricoltura sostenibile e biologica che è nostro dovere salvaguardare, al fine di garantire salute e prosperità ai nostri figli e alle generazioni future. Il tutto senza dimenticare il legame del cibo con il territorio, che rappresenta una delle principali specificità italiane. Italia è sinonimo di buon cibo e dieta mediterranea, e dobbiamo assolutamente batterci per questo”.

Il documento sottoscritto dal sindaco sarà portato adesso all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale. "Credo che su questo tema - aggiunge Spinelli - ci sia una sensibilità simile in tutte le forze politiche e quindi mi auguro di approvare un documento condiviso da tutto il consiglio comunale".

La raccolta firme lanciata da Coldiretti nasce con lo scopo di fermare l'introduzione del cibo sintetico, che potrebbe mettere a rischio il futuro dell’intera filiera del made in Italy. Coldiretti afferma, infatti, che già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio di cibo sintetico che coinvolgono Efsa e Commissione Ue, mentre entro il primo semestre 2023 negli Usa potrebbero entrare in commercio i primi prodotti sintetici.

Fucecchio, 18 novembre 2022