Pietrasanta in lutto per la scomparsa dell'artista Dora Bendixen

Con profondo dolore il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, l'amministrazione comunale e il personale degli Istituti Culturali cittadini hanno accolto la notizia della scomparsa di Dora Bendixen, artista norvegese che dal 1986 si era trasferita a Pietrasanta per dedicarsi alla scultura in marmo di grandi dimensioni, senza tuttavia tralasciare il disegno e la pittura.

Le sue opere sono oggi parte di prestigiose collezioni private e pubbliche, tra le quali il Museo Nazionale di Norvegia e il Ministero degli Esteri norvegese; in Versilia, Bendixen ha lavorato presso diversi laboratori di Pietrasanta e Querceta e partecipato a vari appuntamenti espostitivi come “DonnaScultura”, “La luce della pietra” e “Il disegno degli scultori”, lasciando anche alcune delle sue creazioni in dono alla collezione del Museo dei Bozzetti.

Ai familiari dell'artista, nata a Oslo e scomparsa all'età di 68 anni, il cordoglio dell'amministrazione e di tutto il personale del sistema museale di Pietrasanta.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa