La coppia in unione civile Luisa e Federica non potranno essere entrambe madri per i due gemellini nati a giugno. Lo ha deciso il tribunale di Arezzo respingendo il ricorso della coppia di Anghiari.

Luisa è la donna che ha fatto la fecondazione eterologa in Spagna, l'ovocita è stato trasferito nell'utero di Federica, colei che ha partorito i due gemelli.

Il tribunale ha seguito l'articolo 4 comma 3 della legge 40 2004.