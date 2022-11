Stazione Montelupo, Bagnai (Cdx): "Da più di un anno serve un Consiglio"

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO , che per quanto collocato all’opposizione ha a cuore il perseguimento del bene comune della collettività cercando di indicare proprie proposte , nel consiglio comunale del 21 settembre 2021 propose una mozione approvata all’unanimità per propiziare la convocazione di un consesso congiunto dei due comuni , al fine di dibattere intorno alle condizioni precarie dello scalo , e dar mandato ai sindaci di avviare un tavolo con Rete Ferroviaria Italiana per pervenire a definitive determinazioni circa il futuro delle strutture adiacenti , anche per eventuali finalità turistiche

Riteniamo singolare che ad oltre un anno non si sia avuto riscontro, mentre nel frattempo continuano ad essere lamentate dall’utenza problematiche varie riguardanti l’apparente disimpegno di RFI.

Un mozione approvata all’unanimità è un atto di indirizzo che impegna Sindaco e Giunta ad attuarlo, e se ci fossero controindicazioni dovrebbero essere motivate , anche perché il gruppo proponente non ha preteso alcuna investitura , ma in via preliminare ha suggerito di investire i sindaci del compito di rappresentare le istanze della popolazione.

Appare singolare che la Città Metropolitana indichi lo scalo come sede per la realizzazione di un hub che doterà di un ulteriore spazio da adibire a parcheggio di biciclette e i passeggeri non dispongano ad oggi neppure di servizi igienici in funzione o della garanzia di macchine dispensatrici di titoli di viaggio efficienti

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo