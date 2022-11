Al via il supermercato Coop.fi Empoli Pontorme, investimento da 20 milioni

Una piccola anticipazione per la stampa e per le associazioni quest'oggi del nuovo supermercato Empoli Pontorme aderente al gruppo Unicoop Firenze. L'apertura ufficiale è prevista alle 8 di domani, sabato 19 novembre, con il taglio del nastro e poi l'ingresso per soci e clienti del nuovo punto vendita a est della città.

Il nuovo Coop.fi conta 53 addetti, di cui quasi 20 nuove assunzioni e i restanti provenienti dai punti vendita vicini tra Empoli, Montelupo e Lastra a Signa. I Coop.fi di Empoli contano 361 adetti in totale, la maggioranza donne (245) con 30mila soci sul territorio, considerando che per ogni socio c'è dietro una famiglia che usufruisce della spesa fatta proprio in questi punti vendita. Salendo di grado, il gruppo Unicoop Firenze ha 110 punti vendita Coop.fi, con 29 punti della rete Terre di mezzo.

Il punto vendita tra Pontorme e Cortenuova ha una superficie di 1.150 mq, è dotato di 330 posti auto e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 13. Questo supermercato risulta nei primi piani della cooperativa decenni fa, quando il Centro*Empoli ('Coppone') non era ancora un progetto concreto, con la divisione della città in due parti, est ed ovest, fornite da due centri differenti.

L'area della vetreria Savia, poi dismessa negli anni '80, è rimasta bloccata nello sviluppo della città, con previsioni iniziali addirittura di un'altra catena di supermercati che aveva previsto un'apertura. Fino all'acquisizione finale di Unicoop Firenze, che ha riqualificato l'area con l'arrivo di Decathlon. Un investimento importante, di 20 milioni di euro considerando anche le opere di urbanizzazione che sono costate 3 milioni e che riguardano chi transita dall'area artigianale di Pontorme.

Il supermercato di Pontorme è pensato per essere utile a chi frequenta l'area a Est di Empoli, senza le dimensioni del 'Coppone' ma con tutto quel che serve per una spesa settimanale. L'idea è anche quella di ridurre i flussi in supermercati vicini, come quello più piccolo di via Susini, redistribuendo la clientela.

Lo sguardo all'ambiente non poteva mancare, con 2 colonnine di ricarica per auto elettiche e la piantumazione di 145 nuovi alberi. Sull'edificio è installato un impianto fotovoltaico capace di soddisfare il 20% del fabbisogno energetico annuo del punto vendita. L'acqua calda viene prodotta con pannelli solari termici. In più, le acque meteoriche sono raccolte da delle vasche per riutilizzarle per l'irrigazione e i wc dei punti vendita. Lo stesso edificio ha un cappotto termico realizzato con una guaina bianca che assorbe meno calore durante l'estate, mentre per l'inverno una pompa di calore riscalda per l'inverno con il recupero parziale del calore smaltito dall'impianto frigo-alimentare.