Tante sindache protagoniste a 'La Toscana delle donne'

Sarà una giornata importante quella del 21 novembre per “La Toscana delle donne”, manifestazione con un fitto calendario di iniziative e manifestazioni dedicate alle donne, ai loro diritti, alle loro aspirazioni e ai loro talenti, organizzata a Firenze dalla Regione Toscana. A Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo si svolgeranno due incontri, curati anche da Anci Toscana, di particolare interesse per gli amministratori locali e che vedranno protagoniste tante sindache toscane. Al mattino si terrà “Di Pari Passo”, dove si parlerà di idee, azioni e politiche per disegnare strategie che possano costruire opportunità senza confini di genere; a seguire, dalle 14.30 sarà presentato il Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall’osservatorio Sociale Regionale con le ricercatrici Anci Toscana, e saranno illustrati i dati provenienti da Centri antiviolenza, Case Rifugio e gli altri soggetti pubblici e di Terzo settore che operano all'interno delle reti antiviolenza territoriali.

“Anci Toscana sarà protagonista durante l’intera giornata - sottolinea Eleonora Ducci, delegata Parità di Genere di Anci Toscana e sindaca di Talla - Valorizzare le esperienze, sostenere i progetti realizzati dalle donne, contrastare ogni fenomeno di violenza fisica e psicologica sulle donne è importante e troverà sempre la nostra associazione dalla loro parte e disponibile a rafforzare la rete tra istituzioni, Terzo settore e mondo delle imprese, perché insieme sappiamo che possiamo fare la differenza”.

In mattinata, dopo i saluti di Eugenio Giani presidente della Regione e Matteo Biffoni presidente Anci Toscana, oltre a Ducci interverranno tra le altre Francesca Brogi, coordinatrice regionale Anci Giovani e sindaca di Ponsacco, Roberta Casini, delegata Anci Toscana Agricoltura e sindaca di Lucignano, Angela Bagni sindaca di Lastra a Signa e delegata Pari Opportunità della Città Metropolitana di Firenze, Brenda Barnini, vicesindaca Città Metropolitana di Firenze e sindaca di Empoli. Nel pomeriggio, ad introdurre la presentazione del rapporto sarà ancora Eleonora Ducci, con Francesca Basanieri presidente Commissione Pari Opportunità Regione Toscana, Ruben Cheli Direttore UPI Toscana e Serena Spinelli, assessora regionale alle Politiche sociali.

Fonte: Anci