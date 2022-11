Trasporto Pubblico, sindaco Mugnaini: "Problemi a Montespertoli, nessuno risponde"

"Purtroppo la situazione del Trasporto Pubblico Locale in Toscana non è delle migliori e dall'inizio dell'anno scolastico sono moltissime le problematiche emerse". Così in una nota il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini sul trasporto pubblico nei borghi rurali, come il comune tra Empolese Valdelsa e Chianti Fiorentino.

Il sindaco riporta alcuni esempi di problematiche: "Numerose corse saltate sulle direttrici verso i capoluoghi (Empoli, Firenze, Castelfiorentino), difficoltà a reperire l'orario anche sul sito di Autolinee Toscane (la nostra zona è sotto l'acronimo CEV che nessun cittadino conosce)". E ancora, scrive Mugnaini, "orari non rispettati e che spesso non sono coordinati con quelli di entrata e uscita delle scuole, mancate risposte e/o prese in carico delle segnalazioni da parte del gestore ne dalla Regione".

"In tutto questo si ventilano "scudi verdi per entrare a Firenze" (il piano di riduzione delle emissioni inquinanti con 80 porte telematiche dal 2023, per cui è previsto un aumento di utilizzo del trasporto pubblico Ndr) e ulteriori tagli tra circa un anno".

Il sindaco di Montespertoli conclude: "Ho più volte chiesto alla Regione e alla Città Metropolitana, senza avere risposta, che prima di parlare di scudo verde per Firenze sia potenziato il trasporto e che parte delle risorse derivanti da questa misura siano investite sul trasporto pubblico verso i comuni della provincia perchè altrimenti ci sarebbero davvero grandi disparità per chi vive nei territori più rurali. Nessuno risponde e il tempo passa. Ma non ci arrenderemo!".