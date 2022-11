Truffe agli anziani, i carabinieri di San Miniato incontrano i cittadini

Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe in danno delle persone anziane, avviata dal Comando Provinciale di Pisa.

Il nuovo incontro è avvenuto presso il Circolo Bocciodromo di via del Concilio di Santa Croce sull’Arno, dove il Comandante della Stazione di Santa Croce sull’Arno ha incontrato un buon numero di persone.

Durante l’evento, nel corso del quale è stato distribuito il pratico vademecum curato dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, il Comandante della Stazione ha illustrato fatti realmente accaduti, sottolineando quelli che sono gli artifizi che con maggior consuetudine vengono adottati dai malviventi, suggerendo, al contempo, preziosi accorgimenti e raccomandazioni da porre in essere per evitare di cadere in trappola. L’iniziativa ha suscitato l’interesse delle persone partecipanti, che hanno molto gradito la presenza del Comandante della Stazione e ringraziato per gli utilissimi consigli ricevuti.

Nuovi incontri vi saranno nei prossimi giorni in tutti i Comuni e centri minori del territorio della Compagnia di San Miniato da parte dei Comandanti delle Stazioni distribuite su tutto il territorio, al fine di consentire la massima partecipazione soprattutto delle persone anziane e renderle consapevoli dell’insidioso e assai deprecabile fenomeno che spesso le sorprende quali vittime designate.