Un weekend al lago di Sibolla per la Giornata degli alberi

Questo fine settimana la Riserva Naturale del Lago Sibolla apre straordinariamente le porte ai visitatori in occasione della Giornata Nazionale degli alberi (21 novembre) per laboratori, letture e visite guidate.

Si parte domani, sabato 19, dalle 14.30 alle 17, con le guide ambientali dell’associazione Natura di Mezzo che accompagneranno i visitatori all’interno della Riserva. Sarà possibile partecipare anche al laboratorio per scoprire le bellezze presenti e conoscere più da vicino gli alberi presenti nel parco.

Domenica 20, dalle 10 alle 12, ci saranno letture e laboratori per i bambini dai 2 a 6 anni, a cura dei volontari di Nati per Leggere. La mattinata si dividerà in due: dalle 10 alle 11 saranno accolti i bambini dai 3 ai 6 anni e i loro familiari, dalle 11 alle 12 i bambini dai 2 ai 3 anni.

La visita e il laboratorio di sabato 19 novembre sono a offerta libera ed è obbligatoria la prenotazione al numero 3386553603.

Per letture di domenica 20 è, invece, necessaria la prenotazione alla mail crescerelettori@comune.altopascio.lu.it con nome, cognome, data di nascita del bambino e numero di telefono. L’ingresso è gratuito.