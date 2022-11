Furti in casa in Valdinievole, un arresto e svariate denunce a Montecatini

Ha detto alla polizia di voler andare a trovare dei parenti in Valdinievole, anche se dai documenti era residente nel Vercellese e originaria della provincia di Torino. Con l'accertamento degli agenti nella banca dati in possesso, hanno accertato che la stessa era ricercata da due procure e che su di lei erano stati emessi ordini di carcerazione per 2 anni in base a diversi furti in abitazione. La donna è stata trasferita in carcere. I controlli per contrastare i furti in casa sono continuati nei giorni scorsi. Pochi giorni prima in viale Matteotti a Montecatini un'auto di grossa cilindrata con targa bulgara era stata fermata. A bordo quattro stranieri, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, tre di questi con provvedimenti di espulsione dall'Italia. Sono stati denunciati.