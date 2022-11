Spi-Cgil Fucecchio elegge Fabio Gozzi come nuovo segretario

Il sindaco Alessio Spinelli e l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti si congratulano con il nuovo segretario dello Spi-Cgil di Fucecchio, Fabio Gozzi, eletto lunedì scorso, ed esprimono la loro volontà di rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e sindacato dei pensionati nell'ottica di una sempre maggiore attenzione alle politiche rivolte alla terza età.

Il nuovo segretario Fabio Gozzi succede a Patrizia Rosati che ha guidato il sindacato pensionati della Cgil fino ai giorni scorsi e soprattutto fino alla recente apertura della nuova sede in Piazza Toscanini, un risultato importantissimo per l'organizzazione sindacale fucecchiese che nei nuovi locali ospita i cittadini per tante attività, tra cui lo Sportello Sociale e lo Sportello per la non autosufficienza.

"Ringrazio l'ex segretario Patrizia Rosati e tutto il vecchio Direttivo dello SPi-Cgil dai quali in questi anni ho appreso veramente tantissimo - ha dichiarato il neopresidente. La mia volontà è quella di continuare la loro azione ma anche di aprire la nostra organizzazione ai nuovi scenari. Il mio slogan è I piedi nella tradizione e lo sguardo avanti, nel senso che dobbiamo mantenere la nostra identità di sindacato di lotta ma dobbiamo prendere atto che il mondo è cambiato e che i nostri iscritti hanno anche nuovi bisogni.

Dobbiamo sostenerli nel loro confronto quotidiano con le nuove tecnologie e con un mondo della pubblica amministrazione che si sta rinnovando. Anche per questo - conclude Gozzi - rivendico la necessità di ritrovare un rapporto con l'amministrazione comunale e di ricostruire un percorso condiviso sempre con l'obiettivo di sostenere le persone anziane".

Un augurio di buon lavoro a Fabio Gozzi è arrivato ovviamente anche da parte dell'ex segretario Patrizia Rosati. "Penso che Fabio - ha detto - sia una persona preparata in grado di continuare il lavoro che è stato fatto finora senza il bisogno di incoraggiamenti. Credo che tra gli obiettivi futuri principali ci sia quello di lavorare affinché le istituzioni, e in particolare quelle che si occupano di sanità, si adoperino per far rinascere a Fucecchio la Casa di Comunità in tempi più rapidi di quanto previsto dall'Asl".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa