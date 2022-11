Violentò la figlia e picchiò la compagna, 50enne del Cuoio in carcere

Un 50enne italiano è stato arrestato nel comprensorio del cuoio: su di lui pendeva una condanna a 10 anni di reclusione decisa dalla corte d'appello di Firenze, oltre a pene accessorie interdittive, tra cui la perdita della patria potestà perpetua, la interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall’ esercizio di tutela e curatela.

Nel 2017 era stato avviato il procedimento penale su segnalazione dei servizi sociali del comune di residenza per violenze sessuali e maltrattamenti contro la figlia, oltre a lesioni e maltrattamenti alla madre della ragazza. Le vicende erano iniziate nel 2010 e sono finite nel 2016.

L’uomo dopo un passaggio in Questura a Pisa per il rituale fotosegnalamento e la notifica degli atti, è stato accompagnato in carcere al don Bosco dove dovrà scontare la pesante condanna comminatagli.